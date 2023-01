Wöber verliert bei Premier-League-Debüt

APA/AFP

Wöber verlor bei Premier-League-Debüt

Maximilian Wöbers Debüt in der englischen Premier-League hat mit einer Niederlage geendet.

Der ÖFB-Internationale verlor am Freitag mit Leeds United auswärts gegen Aston Villa mit 1:2, wobei der Verteidiger in der 66. Minute beim Stand von 0:2 aus der Sicht von Leeds eingewechselt wurde. Sein erstes Pflichtspiel für das Team von Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch hatte Wöber am Sonntag beim 2:2 im FA-Cup gegen Cardiff City absolviert.

