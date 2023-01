Rapid reist mit Youngster Bajlicz nach Belek

GEPA pictures/ David Bitzan

Bis 25. Jänner bleibt Cheftrainer Zoran Barisic mit seinem Team in der Türkei.

"Mit viel Elan" ist Bundesligist Rapid am Samstag ins Trainingslager nach Belek (Türkei) abgereist. Trainer Zoran Barisic nahm aber nicht nur Schwung, sondern auch einen Neuen mit. So darf sich der 18-jährige Nicolas Bajlicz bei den Profis präsentieren, der Amateure-Kicker krönte sich jüngst beim U19-Hallentturnier in Sindelfingen zum besten Spieler.

Mit dabei sind auch die noch rekonvaleszenten Maximilian Hofmann, Martin Koscelnik und Dragoljub Savic, nicht an Bord waren nach Erkrankungen Nicolas Kühn und Marko Dijakovic sowie der an einer Schambeinentzündung laborierende Thorsten Schick.

Das Trainingslager an der türkischen Riviera ist bis 25. Jänner angesetzt, drei Testspiele gegen Slask Wroclaw (16.), FK Teplice (20.) und Dynamo Kiew (24.) stehen am Programm.

apa