Danso bleibt mit Lens erster PSG-Verfolger

GEPA pictures/ Panoramic/ Federico Pestellini

Danso und Lens bleiben Tabellenführer PSG dicht auf den Fersen.

RC Lens mit Kevin Danso bleibt Paris Saint-Germain in der französischen Ligue 1 auf den Fersen.

Am Samstag holte der Tabellenzweite einen 1:0-Arbeitssieg gegen Abstiegskandidat Auxerre und verkürzte den Rückstand auf den voranliegenden Meister damit auf drei Zähler. PSG ist erst Sonntagabend beim Vierten Stade Rennes im Einsatz. Danso spielte wie gewohnt in der Abwehrzentrale durch, den Treffer der Partie schoss Przemyslaw Frankowski (60.) per Elfmeter.

apa