"Großartiger Winterneuzugang": Wirtz macht Bayer 04 Hoffnung

Florian Wirtz soll unter Bayer-Coach Xabi Alonso zu alter Stärke zurückfinden

Florian Wirtz ist zurück. Sein Trainer Xabi Alonso vergleicht den Hochbegabten sogar mit Lionel Messi.

Xabi Alonso schwärmt, Hansi Flick hofft, die Fans träumen: Die langersehnte Rückkehr von Florian Wirtz löst bei seinen Trainern und den Anhängern des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen große Euphorie aus. Der Hochbegabte befeuert die hohe Erwartungshaltung vor seinem Pflichtspiel-Comeback 315 Tage nach seinem Kreuzbandriss am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) bei Borussia Mönchengladbach. "Man kann wieder voll mit mir rechnen", sagte Wirtz.

Das zeigte das größte deutsche Talent neben Jamal Musiala bereits in der Vorbereitung. Gegen den FC Venedig traf er nach einem traumhaften Solo sehenswert, gegen den FC Zürich jubelte er nach einem Knaller aus der Distanz. Wirtz sei ein "großartiger Winterneuzugang", stellte Alonso danach fest und ernannte den 19-Jährigen "zum Unterschiedsspieler" für die Rückrunde.

Ohne Wirtz stolperte die Werkself durch die erste Saisonphase. Aus im DFB-Pokal, Aus in der Champions League, nur Platz zwölf in der Liga - der Offensivspieler wurde schmerzlich vermisst. "Mit Flo sind wir eine bessere Mannschaft - und ich bin mit ihm auch ein besserer Trainer", sagte Alonso über "das Geschenk" Wirtz.

Der ehemalige Welt- und Europameister verglich den Youngster hinsichtlich Qualität und Spielintelligenz sogar mit Superstar Lionel Messi. "Es gibt gute Spieler, und es gibt Spieler, die gut aussehen auf dem Platz. Der Spieler, der gut aussieht, macht Dinge, die schön sind, aber nicht unbedingt effizient. Warum ist Messi so gut? Weil er weiß, wie und wann man einfache Pässe spielt", sagte der Spanier im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung"

. Es gehe nicht immer darum, die brillanteste Aktion zu machen, sondern die beste und klügste. Wirtz könne das. Deshalb sei er so gut, so Alonso.

Alonso warnt vor zu hohen Erwartungen

Diese Vorzüge hätte die Nationalmannschaft beim WM-Debakel in Katar gut gebrauchen können. "Flo hätten wir mit seiner Qualität gern dabei gehabt, das weiß jeder", erklärte Bundestrainer Flick nach dem Vorrunden-Aus. Wirtz gilt nun als großer Hoffnungsträger mit Blick auf die Heim-EM 2024.

Dann wird er immer noch das Leverkusener Trikot tragen - auch wenn Bayer die internationalen Plätze verpassen sollte. "Bis zur EM 2024 ist Florian bei Bayer noch bestens aufgehoben", sagte sein Vater und Berater Hans J. Wirtz dem kicker. Sein Sohn (Vertrag bis 2027) könne in Leverkusen noch viele Dinge lernen, die er bei einem Sammelsurium etablierter Stars nicht so lernen könne.

Das hört man unter dem Bayer-Kreuz gerne. Nicht nur Alonso ist von Wirtz begeistert. "Natürlich ist er fußballerisch begnadet und die Kinder gehen dafür ins Stadion, um Spieler wie Florian zu sehen", stellte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes fest. Wirtz besitzt aber nicht nur die Genialität in seinem Spiel. "Was ihn wirklich außergewöhnlich macht", betonte Rolfes, "ist, mit welcher Disziplin und Akribie er das durchzieht, um wieder zurückzukommen. In diesem Bereich ist Florian für mich das größte Vorbild."

Mit Wirtz soll nun die vor der WM-Pause eingeläutete Aufholjagd fortgesetzt werden. Alonso warnte aber vor einer zu großen Erwartungshaltung. Wirtz fehle schließlich "Wettkampfrhythmus". Daher können man nicht darauf bauen, "dass er alles allein richten wird".