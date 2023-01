Verlängerungen beim LASK und Klagenfurt

GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Christopher Cvetko bleibt längerfristig in Klagenfurt

Bundesligist Austria Klagenfurt hat den Vertrag mit Christopher Cvetko vorzeitig bis Sommer 2025 verlängert. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der 25-jährige Mittelfeldspieler kam 2020 zur Austria und schaffte mit den Kärntnern den Aufstieg in die Bundesliga. In der laufenden Saison stand er in allen 19 Pflichtspielen in der Startelf.

Unterdessen gab Konkurrent LASK die Vertragsverlängerung dreier Youngsters bekannt. Bei den Linzern wurden Tormann Nik Polster, Mittelfeldspieler Gabriel Zirngast (jeweils bis 2026) und Angreifer Tobias Anselm (bis 2025) langfristig gebunden.

apa