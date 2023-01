LASK und Lustenau verstärken Offensive

unknown

Neuzugänge

Bundesligist LASK hat sich in der Offensive mit dem jungen Nigerianer Moses Usor verstärkt. Der 20-jährige Flügelspieler wurde von Slavia Prag leihweise für ein Jahr mit Kaufoption geholt. Usor erzielte in 27 Saisonspielen für den tschechischen Vizemeister sechs Tore.

"Er ist ein sehr schneller, technisch versierter Spieler, der uns in der Offensive noch variantenreicher macht", sagte LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic.

Austria Lustenau hat in der Offensive mit Emrehan Gedikli nachgebessert. Auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer wurden die Vorarlberger beim amtierenden türkischen Meister Trabzonspor fündig. Der in Deutschland geborene Gedikli wechselt leihweise bis Sommer nach Lustenau, wie der Bundesligist am Mittwoch vermeldete. Der 19-Jährige, 1,87 Meter große Angreifer war von 2010 bis 2022 bei Bayer Leverkusen engagiert.

In der deutschen Bundesliga gab Gedikli im Frühjahr 2021 sein Debüt. Seit dem Vorjahr spielt er für die türkische U21-Auswahl, nachdem er davor für den deutschen Nachwuchs eingelaufen war.

apa