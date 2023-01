Kainz verlängert Vertrag beim 1. FC Köln

APA/AFP

Kainz unterschrieb bis 2025 bei Köln

ÖFB-Teamspieler Florian Kainz hat seinen Vertrag beim deutschen Bundesligisten 1. FC Köln vorzeitig um ein Jahr bis Sommer 2025 verlängert.

Das gab der Tabellen-13. am Mittwoch exakt vier Jahre nach der Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers von Werder Bremen bekannt. In der bisherigen Saison ist der 30-jährige Steirer mit vier Toren und fünf Vorlagen in 14 Ligapartien Topscorer der Kölner.

