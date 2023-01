TSG 1899 Hoffenheim befördert zwei Talente

IMAGO/EIBNER/Michael Schmidt

Umut Tohumcu rückt in den Profikader der TSG 1899 Hoffenheim auf

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim integriert seine beiden Talente Umut Tohumcu (18) und Justin Che (19) fest in den Profikader. Die Nachwuchskicker gehörten zuletzt der U23 an, rücken nun aber in die Mannschaft von Trainer Andre Breitenreiter.

"Umut und Justin haben in der U23 und nicht zuletzt in der Wintervorbereitung sowie im Trainingslager bei uns durch konstant gute Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und sich diesen Schritt absolut verdient", sagte Breitenreiter: "Wir haben die Augen für derartige Entwicklungen immer offen."