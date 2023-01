Neuzugang Selke nicht in der Kölner Startelf

IMAGO/Herbert Bucco

Davie Selke ist zum 1. FC Köln gewechselt

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln wird zum Auftakt nach der Winterpause zumindest in der Startelf auf seinen einzigen Neuzugang verzichten.

Stürmer Davie Selke werde am Samstagabend (18:30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen "nicht von Beginn an auflaufen", sagte Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag, "er wird mit im Kader sein und auch reinkommen. Aber wir werden mit Steffen Tigges beginnen."

Selke, im Winter vom Ligarivalen Hertha BSC verpflichtet, mache "einen guten Eindruck, er brennt auf seinen Einsatz". Der 27-Jährige solle zunächst aber weiter aufgebaut werden. Tigges ist mit bislang drei Ligatoren bereits gefährlichster Kölner Stürmer in dieser Saison.

1. FC Köln will negativen Trend stoppen

Der FC will am Samstag den negativen Trend stoppen, der vor der WM-Pause mit fünf sieglosen Ligaspielen in Folge eingesetzt hatte. Die lange Pause habe den Spielern gutgetan, sagte Baumgart, "nicht nur körperlich, sondern auch vom Kopf her. Diese geistige Frische gab es im November nicht mehr."

Das Stadion in Müngersdorf ist ausverkauft, der Andrang war groß, nach eigenen Angaben hätte der Klub 100.000 Tickets verkaufen können. In Werder sieht Baumgart eine Mannschaft mit "sehr gutem Umschaltspiel, sie wissen, wie sie dem Gegner wehtun können. Ihre Punkte haben sie nicht mit Glück geholt."

Aufsteiger Bremen steht mittlerweile vor den Kölnern. Als Tabellenneunter hat das Team von Trainer Ole Werner vier Punkte Vorsprung auf den FC, der als 13. in die restliche Saison geht.