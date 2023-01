Halstenberg zuversichtlich vor Topspiel gegen den FC Bayern

IMAGO/Martin Stein

Marcel Halstenberg trifft mit RB Leipzig am Freitag auf den FC Bayern

Abwehrspieler Marcel Halstenberg sieht Fußball-Bundesligist RB Leipzig für das Topspiel gegen Bayern München gut gerüstet.

"Für Freitag haben wir die nötige Gier, um es den Bayern so schwer wie möglich zu machen", sagte der 31-Jährige im Interview mit dem Nachrichtenportal "t-online".

Der Rekordmeister aus München führt die Tabelle vor dem Bundesliga-Restart am Freitag (20:30 Uhr/Sat.1 und DAZN) mit 34 Punkten vor dem SC Freiburg (30) und Leipzig (28) an.

"Ich glaube, die meisten Fans in Deutschland, außer denen, die es mit den Bayern halten, wünschen sich mal einen anderen Meister", sagte Halstenberg.

Leipzig mache seine "Hausaufgaben", erklärte der Verteidiger. Der DFB-Pokalsieger wolle "die restliche Saison so gestalten, dass wir so viele Punkte wie möglich holen und dann sehen wir am Ende, was dabei rauskommt".

Mit Blick auf das Duell mit den Bayern betonte er: "Wir sind gut drauf. Wir werden alles geben, um das Spiel zu gewinnen."