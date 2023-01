Thalhammer-Klub Oostende im Sinkflug

APA/BELGA

Thalhammer erlebt in Belgien eine schwere Zeit

Für KV Oostende ist die Niederlagenserie in der belgischen Jupiler-Pro-League auch am Samstag weitergegangen.

Der Klub von Trainer Dominik Thalhammer unterlag Cercle Brügge zu Hause mit 1:2 und ging in der Liga zum sechsten Mal in Folge als Verlierer vom Platz. Inklusive Cup-Achtelfinale gab es zuletzt gar siebenmal nichts Zählbares. Besonders bitter für Thalhammer war die Niederlage, da er von Ende November 2021 bis Mitte September 2022 bei Brügge tätig gewesen war.

Bei Oostende ist der 52-jährige Ex-ÖFB-Frauen-Teamchef seit 1. November 2022 im Amt, nach einem Erfolg beim Debüt sowie in der Folge im Cup am 9. November gab es kein Erfolgserlebnis mehr. In der Tabelle ist die Thalhammer-Truppe zwei Zähler vor Schlusslicht Seraing Vorletzter, auf die Nichtabstiegszone fehlen allerdings nur drei Punkte. Der erst kürzlich verpflichtete Ex-ÖFB-U21-Teamspieler Kelvin Arase stand bei den Gastgebern noch nicht im Kader.

apa