Terzic klagt nach BVB-Sieg: "Haben uns alleine gelassen"

IMAGO/Jan Huebner

Edin Terzic und der BVB feierten einen Spektakel-Sieg gegen den FC Augsburg

Der BVB setzte sich in einem verrückten Spiel gegen den FC Augsburg durch. Selbst die Protagonisten wussten nicht so recht, was sie von dem wilden 4:3 am Ende halten sollten. Die Stimmen zum Spiel:

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Nach dem Spielverlauf sind wir froh, dass wir das Spiel mit all den Rückschlägen gewinnen konnten. Ich finde, wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Wir können aber nicht von einer richtig guten Halbzeit sprechen, wenn wir zwei Tore kassieren. Es fühlte sich in der Pause ein wenig ungerecht an. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so klar und nicht mehr aktiv genug. Es wurde sehr chaotisch und sehr wild. Das Positive ist aber, dass wir uns dagegen gewehrt und vier Tore erzielt haben. Wir haben allen Widerständen getrotzt und das Spiel gewonnen."

... über die schwache zweite Halbzeit: "Augsburg hat etwas riskanter gespielt und hat weiter nach vorne geschoben. Und wir waren dann einfach nicht mehr aktiv genug. Wenn der Gegner so verteidigt, müssen wir ohne Ball viel aktiver sein. Das waren wir nicht. Wenn wir überspielt wurden, haben wir uns alleine gelassen."

... über generelle Probleme: "Wir haben noch ein paar Baustellen. Das ist völlig klar und das ist auch in Ordnung. Wir müssen darüber sprechen, was wir alles investieren müssen, um eine Torchance zu kreieren und was der Gegner dafür machen muss. Das steht noch nicht in der Balance und daran werden wir arbeiten."

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Es gab viele individuelle Fehler auf beiden Seiten, vor allem vor den Toren. Die Qualität der Stürmer war heute gut. Es war heute Qualität vorne und keine Qualität hinten. Das Spiel heute zu erklären ist sehr schwer. Ich weiß nicht, ob ich mich riesig freuen soll, oder ruhig sein soll, weil wir drei Dinger kassiert haben. Bis zum 1:1 haben wir kaum was zugelassen. Wir müssen das gemeinsam analysieren."

... zur Halbzeitansprache: "Wir waren ein wenig ungläubig. Jude Bellingham hat in der ersten Hälfte ein Weltklasse Spiel gemacht und immer wieder angetrieben. Wir hatten es unter Kontrolle und gehen mit einem 2:2 in die Kabine und können es nicht wirklich fassen. Der Trainer war dann ganz ruhig. In der zweiten Halbzeit war es nicht mehr so gut, deshalb sind wir froh, dass wir dann ein Tor mehr gemacht haben."

Sebastien Haller (Borussia Dortmund) ...

... zu seinem Comeback: "Ich hatte Gänsehaut. Der Empfang für mich war unglaublich und ich werde diese Szene nie vergessen. Ich bin einfach glücklich hier zu sein und wieder auf dem Rasen zu stehen. Es war sehr laut und es war verrückt diesen Moment zu erleben."

... zu seinem körperlichen Zustand: "Ich bin komplett wieder da, da ich Spiele mit dem Team bestreiten kann. Natürlich muss ich noch ein paar Dinge machen, um wieder auf mein Fitnesslevel zu kommen. Ich bin einfach glücklich wieder da zu sein und wieder Spiele bestreiten zu können."

Sebastian Kehl (Sportdirektor Borussia Dortmund) ...

... zur Vertragsverlängerung von Youssoufa Moukoko (vor dem Spiel): "Es war nicht ganz einfach, aber es war für uns alle wichtig, dass wir das Thema vor dem ersten Spieltag erledigen. Die Verlängerung ist für beide Seiten eine gute Entscheidung."

... zur Verpflichtung von Julian Ryerson (vor dem Spiel): "Wir haben ihn schon länger verfolgt und hatten dann die Situation mit Thomas Meunier. Deshalb wollten wir nochmal reagieren. Er hat eine unglaubliche Mentalität und ein großes Herz. Er bringt viele Attribute mit, die für uns sehr gewinnbringend sind."

... zur Frage, ob die Transferplanungen abgeschlossen sind (vor dem Spiel): "Nein, das würde ich so noch nicht unterschreiben wollen, da ich nicht weiß, was noch passiert. Vielleicht tut sich auf der Abgabeseite noch etwas, aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit."

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg) ...

... zum Spiel: "Mit dem Ergebnis sind wir logischerweise nicht zufrieden. So zu verlieren, ist sehr ärgerlich. Ärgerlich ist auch, dass wir Ruben Vargas früh durch ein fieses Foul verloren haben. Auch Irvin Cardona haben wir durch ein Foul verloren. Wir mussten früh die Auswechslungen verbrauchen, obwohl man in Dortmund frische Kräfte braucht. In Summe haben wir heute ein Riesenspiel gemacht. Wir haben 30 Minuten gebraucht, aber das ist ganz normal. In der zweiten Halbzeit waren wir voll da und haben auch mit dem Ball gut gespielt. Man hat viele Dinge gesehen, die wir uns erarbeitet haben. Wir werden unsere Punkte holen, wenn wir so spielen, wir müssen dann aber auch jede Woche so spielen."

... zur Tabellensituation: "Im Fußball geht es um Punkte, aber der Weg ist gut. Ich bin sehr optimistisch, da wir eine tolle Mannschaft und noch viele Spiele haben."

Arne Maier (FC Augsburg) ...

... zum Spiel: "Wir nehmen den positiven Aufschwung auf jeden Fall mit. Wir haben uns hier in Dortmund teuer verkauft, das haben uns vorher nicht viele zugetraut. Wir kommen dreimal wieder, verlieren aber im Großen und Ganzen in einem sehr ordentlichen Spiel mit 4:3. Am Ende fehlt auch ein wenig das Quäntchen Glück."

... zu den vielen Neuzugängen: "Sie sind alle erst seit ein paar Tagen da, aber sie machen es gut und integrieren sich super. Bis sie zu 100 % integriert sind, dauert es aber natürlich noch ein wenig."

Kelvin Yeboah (FC Augsburg) ...

... zum Spiel: "Ich glaube man kann das Spiel nicht erklären. Es war ein super Spiel und es ging immer hin und her. Wir haben vieles gut gemacht, haben aber auch viele Fehler gemacht. Am Ende war das Glück auf der anderen Seite. Dortmund ist eine gute Mannschaft, aber wir müssen heute besser verteidigen."