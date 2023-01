Everton schmeißt wohl Lampard raus

Der FC Everton hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten nach knapp einem Jahr von seinem Trainer Frank Lampard getrennt.

Nach Informationen der Boulevardzeitung "The Sun" fand eine außerordentliche Vorstandssitzung statt, auf der die Trennung von Lampard beschlossen wurde. Auch der Sender "Sky" verkündete die Trennung.

Everton liegt in der Premier-League-Tabelle auf dem vorletzten Platz. Am Sonntag hatte der Klub mit 0:2 bei West Ham verloren. Es war bereits die dritte Premier-League-Niederlage in Serie. Seit insgesamt acht Liga-Spielen hat das Team nicht mehr gewonnen.

Den letzten Sieg feierte Everton am 22. Oktober 2022 mit einem 3:0 gegen Crystal Palace. In der gesamten Saison war die Mannschaft nur dreimal erfolgreich. Siebenmal verloren die Toffees, die auf dem 19. Platz der Tabelle genauso wenig Punkte haben wie Schlusslicht FC Southampton.

Frank Lampard hatte das Traineramt beim Klub aus Liverpool am 31. Januar 2022 übernommen. Zuvor war er Trainer bei Zweitligist Derby County und bei seinem Ex-Klub FC Chelsea gewesen, wo er von dem inzwischen entlassenen Thomas Tuchel abgelöst worden war.