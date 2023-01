kicker: Wechsel von Laimer zum FC Bayern perfekt

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Konrad Laimer wird Leipzig offenbar im Sommer verlassen

Der Wechsel von Mittelfeldspieler Konrad Laimer (25) vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister Bayern München ist offenbar perfekt. Nach Informationen des kicker soll der österreichische Nationalspieler in München einen Vertrag unterschrieben haben. Laimers Kontrakt in Leipzig läuft am Saisonende aus, er ist dann ablösefrei.

Laimer gilt als Wunschspieler von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. "Ich versuche, ihn emotional zu packen. Wenn das nicht klappt, dann ist es so", hatte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl zuletzt erklärt.

sid