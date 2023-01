Rapid holt Philipp Wydra aus Köln zurück

SK Rapid

Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann mit Philipp Wydra nach dessen Vertragsunterzeichnung.

Rapid hat den österreichischen U21-Teamspieler Philipp Wydra aus Köln zurück nach Wien geholt.

Der 20-Jährige erhielt einen Vertrag bis Sommer 2026 und ist vorerst für Rapid II vorgesehen, wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte. Wydra war als 16-Jähriger von Rapid in die Domstadt gewechselt, wo er schnell Fuß fasste. Im vergangenen Sommer bremste ein Meniskuseinriss jedoch seine Entwicklung, er kam im Herbst dann in der zweiten Mannschaft der Kölner zum Einsatz.

apa