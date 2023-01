OSCAR DEL POZO CANAS, APA

Alaba für Real Madrid wieder einsatzbereit

David Alaba steht bei Real Madrid vor dem Comeback.

Nach seiner am 7. Jänner gegen Villarreal erlittenen Wadenverletzung wurde der ÖFB-Internationale in den Kader des spanischen Rekordmeisters für das Cup-Viertelfinale am Donnerstag im Estadio Bernabeu gegen Atletico Madrid nominiert.

apa