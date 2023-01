Ein Jahr Fahrverbot für Ex-Rapidler Joelinton

ADRIAN DENNIS, APA

Joelinton darf zwölf Monate nicht am Steuer sitzen

Ex-Rapid-Stürmer Joelinton darf wegen Alkohols am Steuer ein Jahr lang nicht Auto fahren. Ein Richter in England verurteilte den brasilianischen Stürmer des englischen Premier-League-Clubs Newcastle United am Donnerstag außerdem zu einer Geldstrafe von 29.000 Pfund (32.950 Euro). Das Fahrverbot kann auf neun Monate reduziert werden, wenn der 26-jährige Fußballprofi einen Reha-Kurs besucht. Joelinton war vor zwei Wochen nachts von der Polizei gestoppt worden.

Ein Atemtest ergab, dass der Brasilianer mehr Alkohol getrunken hatte, als erlaubt. Nur zwei Tage vor der Verurteilung hatte Joelinton für Newcastle zum 1:0-Erfolg im Hinspiel des Ligapokals bei Southampton getroffen. Er war 2019 von 1899 Hoffenheim zu dem nordostenglischen Club gewechselt, der in der Premier League aktuell den dritten Platz belegt.

Der Richter sagte der Nachrichtenagentur PA zufolge, er habe Joelintons frühes Schuldbekenntnis berücksichtigt und sei von der Reue des Fußballers überzeugt. "Für mich steht fest, dass Sie es akzeptieren, einen schweren Fehler gemacht und eine erhebliche Fehleinschätzung getroffen zu haben", sagte der Richter. "Sie haben sich selbst in echte Gefahr gebracht, die katastrophale Folgen für das Leben anderer hätte haben können."

apa