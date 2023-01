HSV verpflichtet Glatzel-Backup

IMAGO/KRISTOF VAN ACCOM

Neu beim HSV: András Németh

Der Hamburger SV hat seinen dritten Winter-Zugang verpflichtet: Der 20 Jahre alte ungarische Angreifer Andras Nemeth kommt vom KRC Genk zum Tabellenzweiten der 2. Bundesliga und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2026.

Das gaben die Hanseaten, die am Sonntag (13:30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Braunschweig in die Rückrunde starten, am Freitag bekannt.

"Andras ist ein moderner Mittelstürmer, der sich neben seiner Abschlussqualität auch durch sein Spielverständnis auszeichnet. Wir haben uns bereits im Sommer mit ihm beschäftigt und sehen ihn ihm einen Spieler, der ein vielschichtiges Entwicklungspotenzial aufweist", sagte Sportvorstand Jonas Boldt: "In den Gesprächen war beeindruckend zu sehen, wie intensiv er sich mit dem HSV und unserer Spielidee beschäftigt hatte."

Wir verpflichten Andras #Nemeth.



Verstärkung für den Angriff: Der 20-jährige Mittelstürmer wechselt vom KRC Genk zu uns und unterschreibt bis Sommer 2026. ✍

27. Januar 2023

Zuvor hatte der HSV bereits Innenverteidiger Javi Montero (Spanien) von Besiktas ausgeliehen, Linksverteidiger Noah Katterbach kam vom 1. FC Köln an die Elbe.