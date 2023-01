HSV bleibt Darmstadt auf den Fersen

IMAGO/Susanne Hübner, Susanne Huebner

Robert Glatzel traf für den HSV doppelt

Der Hamburger SV bleibt im Zweitliga-Aufstiegsrennen Tabellenführer SV Darmstadt 98 auf den Fersen.

Die Hanseaten gewannen das Nordduell gegen Eintracht Braunschweig mit 4:2 (2:1) und rückten wieder auf den zweiten Tabellenplatz vor, nur zwei Punkte hinter dem Herbstmeister. Der Aufsteiger hingegen blieb im siebten Pflichtspiel in Serie ohne Sieg.

Vor 56.507 Zuschauern im Volksparkstadion stellten die Platzherren die Weichen schon in der ersten Halbzeit auf Sieg. Robert Glatzel brachte den HSV schon nach drei Minuten aus kurzer Distanz in Führung, Moritz Heyer (17.) baute per Kopfball den Vorsprung aus.

Erst nach dem fulminanten Anschlusstor durch Fabio Kaufmann (30.) fand die Mannschaft von Trainer Michael Schiele, der am Samstag seinen auslaufenden Vertrag bis 2025 verlängert hatte, besser in die Partie und war den bis dahin unterforderten Gastgebern nun ein ebenbürtiger Gegner.

Braunschweig wehrt sich nach Kräften

Nach dem Seitenwechsel aber stellte Glatzel bereits in der 49. Minute mit einem nicht unhaltbaren Flachschuss den alten Abstand wieder her, es war der 13. Saisontreffer des 29-Jährigen.

Doch die Gäste stemmten sich weiter gegen die Niederlage, es reichte aber nur noch zum erneuten Anschlusstreffer durch den eingewechselten Danilo Wiebe (81.). Ludovit Reis (90.+2) sorgte gegen aufgerückte Löwen schließlich für die Entscheidung.