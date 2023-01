"Bin gerne hier": Füllkrug trifft und bleibt bei Werder

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Niclas Füllkrug wird bei Werder Bremen bleiben

Werder Bremen atmet auf: Niclas Füllkrug hat die Werder-Krise beendet. Und noch viel wichtiger - der Torjäger bleibt.

Niclas Füllkrug grinste schelmisch. "Ich glaube, da gibt es keinen Grund jetzt noch nervös zu werden", sagte der Torjäger mit der markanten Zahnlücke und ließ damit die Fans von Werder Bremen gleich noch einmal jubeln. Erst hatte "Fülle" ja mit seinem Doppelpack beim 2:1 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg die Werder-Krise beendet, danach verkündete der Nationalspieler, dass er an der Weser bleibt.

"Ich bin gerne hier", sagte Füllkrug und meinte mit Blick auf das Transferfenster, das am Dienstag schließt: "Ich glaube nicht, dass da noch was passiert." Die Fans mussten lange auf dieses Bekenntnis warten.

Schließlich hatte Füllkrug mit seinen Auftritt bei der WM in Katar auf großer Bühne aufmerksam gemacht, spätestens nach seinem Beraterwechsel in der Winterpause nahmen die Spekulationen um einen Wechsel an Fahrt auf - zumal Füllkrug lange schwieg.

Füllkrug führt Torschützenliste an

Er habe lange zu dem Thema nichts gesagt, "weil ich keine Lust auf die nervigen Fragen zu der Transferperiode hatte", sagte Füllkrug, der mit nun 13 Treffern die Torschützenliste der Bundesliga anführt. Zumindest bis zum Sommer will der 29-Jährige nun weiter für Werder treffen. "Er ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler von uns, das ist ja klar", sagte Trainer Ole Werner zum Füllkrug-Verbleib: "Ich freue mich, wenn es so ist."

Wie wichtig Füllkrug für Werder ist, unterstrich er noch einmal gegen Wolfsburg. Der Angreifer ist einfach ein echter Vollstrecker, verwandelte einen Handelfmeter eiskalt (24.) und entschied dann schnörkellos aus kurzer Distanz.

Nach zuvor vier Pleiten in Serie hatten sie an der Weser dann sogar doppelt zu feiern. Werders Marketingabteilung reagierte schnell, beim Trikotkauf im Onlineshop war der Aufdruck "Füllkrug" am Sonntag kostenlos.

Füllkrug-Wechsel im Sommer wahrscheinlich erneut Thema

Er sei "sehr stolz", sagte Füllkrug nach der "sehr starken" Leistung. Sie hatten die vier Pleiten nicht überbewerten wollen an der Waterkant, zumal "drei gegen die Top-3" der Liga passierten.

Aber natürlich war es keine einfache Phase für Werder. "Jede Mannschaft hat Dellen in einer Saison, auch der FC Bayern. Das kommt vor. Die Frage ist nur, wie du da rauskommst", sagte Füllkrug: "Jetzt haben wir einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht." Beim VfB Stuttgart nächste Woche soll der nächste Schritt folgen.

Und für Füllkrug könnte der nächste Schritt dann wohl im Sommer folgen. Sein Bekenntnis für Werder gilt erst einmal nur für die Rückrunde. "Was an Anfragen kam, wurde in erster Instanz von mir abgelehnt", sagte Füllkrug.

Aber: Er habe auch deshalb den Berater gewechselt, weil man manchmal "vielleicht noch einmal etwas Neues ausprobieren" möchte, sagte Füllkrug: "Was das am Ende mit sich bringt, wird sich zeigen." Und dann grinste er wieder schelmisch.