Union Berlin dicht vor Transfer-Sensation

IMAGO/Jorge Ropero/ Action Plus Images

Isco (l.) könnte in die Bundesliga wecsheln

Fußball-Bundesligist Union Berlin steht offenbar unmittelbar vor einem Top-Transfer.

Laut einem Bericht des spanischen Radiosenders "Cope" ist sich die Überraschungsmannschaft mit dem fünfmaligen Champions-League-Sieger Isco einig.

Der 30 Jahre alte Offensivspieler soll nach "Sky"-Angaben einen Vertrag bis 2024 unterschreiben, der zudem die Option auf eine weitere Spielzeit enthält. Der Medizincheck soll am Dienstag stattfinden, um 18:00 Uhr endet die Wechselfrist für die Bundesligisten.

Isco, der mit Real Madrid große Erfolge gefeiert hatte, ist aktuell vereinslos, nachdem sein Vertrag beim FC Sevilla zum Jahresende aufgelöst worden war. Fünfmal hatte er mit den Königlichen die Champions League gewonnen, dreimal holte er mit Real die spanische Meisterschaft sowie einmal den Pokal.

Im vergangenen Sommer war er nach insgesamt neun Jahren und 353 Spielen in Madrid zum FC Sevilla gezogen.

Zuletzt hatte Union-Kapitän Christopher Trimmel nach dem 2:0 im Derby bei Hertha BSC mit Kommentaren in den Sozialen Medien direkt Bezug auf die Gerüchte genommen.

"Dieser Sieg ist für dich, Isco", hatte der Österreicher bei Instagram geschrieben. Isco reagierte umgehend und kommentierte mit einem Muskel-Emoji. Auch einige Union-Mitspieler griffen den Post des Außenverteidigers auf.

Union-Boss Dirk Zingler hatte sich am Rande des Berliner Derby gegen Hertha BSC keine Tendenz verraten wollen. "Wir äußern uns generell nicht zu Transfers", so der 58-Jährige, der allerdings anfügte: "Das ehrt uns sehr, wenn Isco mit uns in Verbindung gebracht wird. Natürlich entwickeln wir uns auch im Bereich der Transfers."