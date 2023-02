Max will bei Eintracht Frankfurt "längerfristig bleiben"

IMAGO/Peter Hartenfelser

Philipp Max will länger bei Eintracht Frankfurt spielen

Neuzugang Philipp Max möchte auch über den Sommer hinaus beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt bleiben.

"Auf jeden Fall. Es ist mein Wunsch, längerfristig hier in Frankfurt zu bleiben", sagte der 29-Jährige bei seiner Vorstellung am Mittwoch: "Der Weg hier ist sensationell, und davon würde ich gerne ein Teil sein."

Max, der am Dienstag bereits am Mannschaftstraining des Europa-League-Siegers teilgenommen hatte, ist zunächst bis zum Saisonende vom niederländischen Klub PSV Eindhoven ausgeliehen. Die Eintracht besitzt allerdings eine Kaufoption für den Linksverteidiger.

Max sei "sehr froh, wieder in Deutschland zu sein. Die Sehnsucht war riesig, wieder in der Bundesliga spielen zu dürfen". Deshalb habe der dreimalige Nationalspieler auch "nicht lange nachdenken" müssen. Für das Wochenende und die Bundesligapartie gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sei Max "fit und parat".

Der Olympia-Zweite von Rio, der seine Stärken vor allem im Spiel "nach vorne" sieht, hatte unter anderem zwischen 2015 und 2020 für den FC Augsburg in der Bundesliga gespielt. Vor zweieinhalb Jahren war er in die Niederlande nach Eindhoven gewechselt und hatte bereits dort eine Zeit lang gemeinsam mit Mario Götze gespielt.