ÖFB-U21 in EM-Quali gegen Frankreich, Slowenien, Bosnien

APA

Die U21 von Gregortisch trifft in der EM-Quali u.a. auf Frankreich

Österreichs U21-Auswahl bekommt es in der Europameisterschafts-Qualifikation mit Frankreich, Slowenien, Bosnien-Herzegowina und Zypern zu tun. Das ergab die Auslosung am Mittwochmorgen in Nyon. Gespielt wird zwischen März 2023 und Oktober 2024.

Die neun Gruppensieger und drei besten Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für die Endrunde im Sommer 2025 in der Slowakei. Die weiteren sechs Gruppenzweiten spielen in den Play-offs im November 2024 die letzten drei Tickets aus.

apa