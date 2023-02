Schwere Unterleibsverletzung bei Darmstadt-Profi

IMAGO/Florian Ulrich

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 muss im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga lange ohne Rechtsverteidiger Matthias Bader auskommen.

Wie Trainer Torsten Lieberknecht im Rahmen der Spieltagspressekonferenz mitteilte, habe der 25-Jährige eine schwere Unterleibsverletzung erlitten.

Bader sei bereits operiert und werde "in den nächsten Wochen" nicht zur Verfügung stehen. "Der Ausfall ist ein herber Verlust für uns", so Lieberknecht.

Bader hatte sich am vergangenen Samstag in der zweiten Halbzeit im Spiel gegen Jahn Regensburg verletzt und in der 75. Minute ausgewechselt werden müssen.