Klopp und Liverpool nach nächster Pleite am Boden

IMAGO/Michael Zemanek/Shutterstock

Jürgen Klopp bei der Pleite des FC Liverpool in Wolverhampton

Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League eine weitere bittere Auswärtspleite kassiert und muss im Jahr 2023 weiter auf den ersten Erfolg warten.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp verlor hochverdient mit 0:3 (0:2) bei den abstiegsgefährdeten Wolverhampton Wanderers. Unterdessen gewann Manchester United mit Neuzugang Marcel Sabitzer in Unterzahl mit 2:1 (1:0) gegen Crystal Palace.

Liverpools Niederlage wurde nach fünf Minuten durch ein Eigentor von Joel Matip eingeleitet. Kurz darauf erhöhte Craig Dawson (12. Minute) für Wolverhampton. Liverpool erhöhte nach einer schwachen ersten Halbzeit in der zweiten Hälfte den Druck, gefährlich wurden die Reds aber zu selten. Ruben Neves (71.) machte schließlich alles klar für die Gastgeber.

Liverpooler Krise verschärft sich

Für Liverpool, das aus dem FA Cup und dem Ligapokal ausgeschieden ist, verschärft sich damit die Krise. Für die Reds war es bereits die dritte Auswärtsniederlage nacheinander mit drei Gegentoren - und das vierte sieglose Liga-Spiel in Serie. In der Tabelle fiel das Klopp-Team, das ein Spiel weniger absolviert hat als die Konkurrenz, auf den zehnten Platz.

Man United schlug Crystal Palace durch Tore von Bruno Fernandes (7.) per Strafstoß und Marcus Rashford (62.). United-Profi Casemiro sah nach einer Tätlichkeit gegen Will Hughes und einer Überprüfung durch den Videoassistenten in der 70. Minute die Rote Karte. Den Anschlusstreffer für Crystal Palace erzielte Jeffrey Schlupp (76.). Mehr konnten die Gäste aus der Überzahl jedoch nicht machen.

Der Österreicher Sabitzer, der in dieser Woche auf Leihbasis vom FC Bayern zu Manchester United gewechselt war, saß im Old Trafford die meiste Zeit auf der Bank und kam erst in der 81. Minute für Antony aufs Spielfeld.