Stimmen: Labbadia ärgert sich über "zwei Sonntagsschüsse"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

VfB-Coach Labbadia konnte nicht zufrieden sein

Hertha BSC kommt bei Eintracht Frankfurt unter die Räder, will aber trotzdem die Ruhe behalten. Der SC Freiburg geht gegen den BVB unter und gibt dem Schiedsrichter für den Spielverlauf eine Teilschuld. Am Sonntag gewinnt Werder beim VfB Stuttgart, der FC Bayern muss beim VfL Wolfsburg ran. Die Stimmen zur Bundesliga:

VfL Wolfsburg - FC Bayern

VfB Stuttgart - Werder Bremen 0:2

Waldemar Anton (VfB Stuttgart) ... zum Spiel: "Es war heute von beiden Mannschaften kein gutes Spiel. Beide haben sich schwergetan. Es war von Beginn an klar, dass es ein Kampfspiel wird, in dem man die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen muss. Die Bremer waren hier einen Tick besser. Dann verliert man ein solches Spiel mit zwei Torschüssen."

... zur Chancenverwertung: "Wir tun uns extrem schwer. Wir haben viele Torschüsse, machen aber zu wenig Tore daraus. Da müssen wir knallhart dran arbeiten. Wir müssen schneller ein Tor erzielen, dann wird es im Spiel auch leichter. Wir hätten heute auch nochmal 90 Minuten spielen können und wir hätten trotzdem kein Tor gemacht."

Bruno Labbadia (Trainer VfB Stuttgart) ... zum Spiel: "Wir sind top ins Spiel reingekommen und haben Werder sehr gut laufen lassen. Man hat gesehen, dass uns im letzten Drittel die Genauigkeit fehlt. Das wissen wir, können wir aber nicht so einfach verändern. Trotzdem waren wir voll drin. Der Bruch kam dann mit der Auswechslung von Serhou Guirassy. Danach kommen wir aber wieder rein und müssen eigentlich ein Tor machen. Nach der Pause kommen wir wieder gut rein, kassieren dann aber zwei Sonntagsschüsse. Am Ende haben uns dann die Mittel gefehlt. Es ist eine bittere Niederlage, da wir das Spiel auch hätten gewinnen können."

... zur Tabellensituation: "Uns steht ein harter Abstiegskampf bevor. Deshalb ist es ganz wichtig die Ruhe zu bewahren und die Mannschaft zu stärken. Wir lassen wenig zu, aber bekommen die Tore. Wir müssen uns das Glück erarbeiten und die Spieler aufbauen."

... zu den Neuzugängen Genki Haraguchi und Gil Dias (vor dem Spiel): "Man arbeitet sechs Wochen und am letzten Tag ist ein Spieler weg und zwei neue Spieler sitzen in der Kabine. Das ist nicht immer einfach. Die letzte halbe Stunde gegen Paderborn war die beste Integration, die es gab. Sie waren sofort da."

Fabian Wohlgemuth (Sportdirektor VfB Stuttgart) zum Abgang von Naouirou Ahamada (vor dem Spiel): "Es ist bedauerlich, wenn man so kurz vor Transferschluss einen Spieler ziehen lassen muss. Wir geben ihn mit anderthalb weinenden Augen ab, aber es ist die Zeit der Kompromisse. Wir müssen den Verein wirtschaftlich stabilisieren. Da müssen wir mittel- bis langfristig rauskommen."

Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) ... zum Zusammenspiel mit Marvin Ducksch: "Ich bin froh, dass es mit Marvin so gut funktioniert. Wir haben ein gewisses Spielverständnis miteinander. Wenn ich ihm dem Ball ablege und er dann abzieht, schaue ich immer fasziniert hinterher. Es freut mich riesig für ihn, dass es heute geklappt hat."

... zum Spiel: "Wir hatten zu Beginn ein paar Probleme, haben uns daran aber gut angepasst. Wir dürfen nicht vergessen, dass der VfB mitten im Abstiegskampf ist. Dass es kein angenehmes Spiel wird, war uns klar. Mit dem 2:0 können wir sehr zufrieden sein."

... zu seinem zurückgenommenen Tor: "Wenn ich ihn in der Luft schubse, ist es auf jeden Fall ein Foul, aber so weiß ich es nicht. Wenn dasselbe bei mir passiert, wird glaube ich kein Foul für mich gepfiffen. Muss man nicht pfeifen."

Marvin Ducksch (Torschütze SV Werder Bremen) ... zu Niclas Füllkrug: "Ich bin eher froh, dass er neben mir ist als andersrum. Er macht auch gegen den Ball sehr viel und ist ein ganz wichtiger Spieler für uns."

... zu Mitchell Weiser: "Er ist ein Schlüsselspieler bei uns und es war ein ganz schwieriger Ausfall, der eigentlich nicht passieren darf. Man hat aber gesehen, dass die Mannschaft so etwas auffangen kann. Die Jungs machen es sehr gut. Heute hat Leo Bittencourt auf seiner Position gespielt und er hat es sehr gut gemacht."

Ole Werner (Trainer SV Werder Bremen) zum Abgang von Oliver Burke (vor dem Spiel): "Auf der einen Seite ist es schade, auf der anderen Seite muss man Situationen aber immer neu bewerten. Seine Leistungen wurden in letzter Zeit etwas weniger und dadurch auch die Zufriedenheit beider Seiten. Wir haben eine gute Lösung gefunden und mit Maximilian Philipp einen guten Spieler dazubekommen. Wir sind gut aufgestellt."

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 3:0

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Es waren aber viele schöne Aktionen dabei, die wir nicht gut zu Ende gespielt haben am Anfang. Ende der ersten Halbzeit sind wir vielleicht etwas zu viel in den Verwaltungsmodus gegangen. Es ist ganz wichtig, dass wir immer schön am Boden bleiben."

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt. Was wir uns vorgenommen haben, haben wir nicht gut gemacht. Ich finde, dass wir eine ordentliche zweite Halbzeit gespielt haben. Schlussendlich ist es enttäuschend, mit 0:3 zu verlieren. Wir müssen bei uns selbst bleiben. Es gibt bestimmte Regeln im Abstiegskampf, du brauchst Ruhe im Verein."

Borussia Dortmund - SC Freiburg 5:1

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben von Beginn an die Kontrolle übernommen, waren sehr dominant, haben sehr klar verteidigt. Das Spiel wurde durch Gelb-Rote Karte verändert. In der zweiten Halbzeit haben wir eine richtig gute Leistung gezeigt, gegen eine Mannschaft in Unterzahl, das war nahezu perfekt. Wir haben kaum noch den Gegner atmen lassen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir wollten in ein gutes Umschaltspiel kommen, um Dortmund da vielleicht wehzutun. Dann gibt's die Gelb-Rote Karte. Es war heute das Problem, dass mir die Verhältnismäßigkeit gefehlt hat. Wir waren mit dem Ball nicht gut genug, einige Spieler waren im Zweikampf nicht gut genug, deshalb haben wir 5:1 verloren."

1. FC Köln - RB Leipzig 0:0

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Bei den Großchancen hat man gesehen: Leipzig ist immer in der Lage, derartige Pässe durch die Ketten zu spielen. Wir hatten in einer Situation Glück, und in der anderen einen sehr, sehr guten Torhüter. Ich habe ein sehr gutes Spiel gesehen, es hat Spaß gemacht. Ich bin zufrieden - auch ohne Tore. Viel geht über die Leistung."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Ein recht ansehnliches 0:0, beide Mannschaften haben ihren Teil dazu beigetragen. Es war der Plan, Köln das extreme Pressing zu nehmen. Unsere Passquote war aber Kölnspiel-like, also unter 80 Prozent. Wir hatten zwei Großchancen, hätten in Führung gehen müssen. Das hätte uns geholfen: gegen Köln, und in einer englischen Woche. Es war klar, was uns hier erwartet."

Union Berlin - FSV Mainz 05 2:1

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Es war das erwartet schwere Spiel mit vielen Zweikämpfen, mit vielen Fouls, vielen langen Bällen. Der Ausgleich war unglücklich. Dass meine Mannschaft dann nochmal zurückkommt, zeigt ihre Mentalität und ihre Moral. Aber wir hätten nichts sagen können, wäre das Spiel unentschieden ausgegangen."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Es war das erwartet enge Spiel mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Union war besser in der ersten Halbzeit, wir waren besser in der zweiten Halbzeit. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Eine Situation hat das Spiel entschieden, das ist sehr ärgerlich für uns. Am Ende fahren wir leider mit null Punkten nach Hause."

VfL Bochum - TSG Hoffenheim 5:2

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Das, was wir letzte Woche in Mainz bemängelt haben, haben wir heute auf den Platz gebracht. Die 3:0-Halbzeitführung war absolut verdient. Dann waren wir etwas zu nachlässig, das ärgert mich. Das ist der Kritikpunkt, den wir uns ankreiden müssen. Aber ich freue mich, dass sich die Mannschaft mit fünf Toren belohnt hat."

Andre Breitenreiter (Trainer TSG Hoffenheim): "Es war ein mehr als verdienter Sieg für Bochum. In der ersten Halbzeit hatten wir elf Totalausfälle. Wir waren auf den Gegner vorbereitet, aber der VfL hat uns den Schneid abgekauft. Wir haben uns überhaupt nicht gewehrt, zur Halbzeit stand es etwas glücklich nur 0:3. Am Ende des Tages haben wir wieder Fehler gemacht, die mit Profifußball nicht viel zu tun haben, und hochverdient verloren."

Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 0:0

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir sind nicht zufrieden, das liegt auf der Hand. Natürlich wollten wir gewinnen. Du musst so ein Spiel in den ersten Minuten auf deine Seite ziehen, das ist uns nicht gelungen. Dann war es ein zähes Spiel. Das Positive ist, dass wir an einem fußballerischen Dreckstag zumindest zu null gespielt haben."

Thomas Reis (Trainer Schalke 04): "Leider hat sich die Mannschaft nicht belohnt. Wir müssen zufrieden sein, die Art und Weise stimmt mich positiv. Ich habe weiter Hoffnung. Wenn die Mannschaft so auftritt, musst und wirst du dich belohnen. Das ist die Art und Weise, wie wir auftreten wollen."