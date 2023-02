Eintracht Frankfurt bindet Osei langfristig

IMAGO/Okan Barut

Die SGE verlängert mit Defensivtalent Derek Osei

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt treibt die Zukunftsplanung in den eigenen Reihen weiter tatkräftig voran.

Wie der Europa-League-Sieger am Sonntag bekannt gab, unterzeichnete das 16 Jahre alte Defensivtalent Derek Osei einen langfristigen Vertrag bei den Hessen. Eine konkrete Laufzeit nannte die Eintracht nicht.

Bereits unter der Woche hatten die Frankfurter mit Kapitän und Stammtorwart Kevin Trapp sowie Ersatzkeeper Jens Grahl vorzeitig verlängert.

"Er ist robust, schnell und strahlt eine unheimliche Sicherheit am Ball aus", sagte Alexander Richter, Leiter des SGE-Nachwuchsleistungszentrums: "In den kommenden Jahren möchten wir ihn behutsam an den Herrenfußball heranführen."

Der spanische U17-Nationalspieler war im Alter von elf Jahren an den Riederwald gewechselt. In der aktuellen Saison läuft der Innenverteidiger für die U19 der Eintracht auf.