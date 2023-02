Salzburg gegen Roma ausverkauft

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Gegen Chelsea war die Hütte auch voll

Fußball-Serienmeister Salzburg wird das Heimspiel im Play-off der K.o.-Runde der Europa League gegen den italienischen Spitzenclub AS Roma vor ausverkauftem Haus bestreiten.

Wie die Salzburger am Mittwoch mitteilten, ist das Hinspiel am 16. Februar (Do., 18.45 Uhr) gegen das von Jose Mourinho trainierte Team mit 29.520 Zuschauern ausverkauft. Für das Rückspiel (23. Februar) in der italienischen Hauptstadt sind derzeit knapp 1.900 Tickets an Salzburg-Fans vergeben.

apa