LASK verleiht Koulouris bis Saisonende an Alanyaspor

APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Koulouris stürmt ab sofort in der Türkei

Bundesligist LASK Linz hat Mittelstürmer Efthymios Koulouris bis Saisonende an den türkischen Erstligisten Alanyaspor verliehen.

Das gab der Klub am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Der 26-jährige Grieche kam im Sommer von Atromitos Athen nach Oberösterreich. Für den LASK erzielte er in 16 Pflichtspielen lediglich einen Treffer und konnte sich nicht als Stammspieler etablieren.

apa