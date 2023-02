Roma sichert sich wohl Vorkaufsrecht für Demir

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Demir hat offenbar das Interesse von Roma geweckt

Der italienische Erstligist AS Roma hat sich im Zuge des Verkaufs von Nicolo Zaniolo an Galatasaray Istanbul anscheinend das Vorkaufsrecht für ÖFB-Youngster Yusuf Demir gesichert. Dies twitterte Transferexperte Fabrizio Romano am Mittwochabend.

Demirs Vertrag bei Galatasaray läuft noch bis 2026, sollte Salzburgs Europa-League-Gegner allerdings in Zukunft Interesse an der Verpflichtung des ehemaligen Rapid-Akteurs haben, wären sie in einer guten Position.

apa