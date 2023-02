"Wir können, andere müssen": Union träumt von der Königsklasse

IMAGO/O.Behrendt

Oliver Ruhnert träumt mit Union Berlin von der Champions League

40 Punkte waren das Ziel von Union Berlin. Vor dem 20. Spieltag und dem Ost-Duell bei RB Leipzig fehlt dafür nur noch einer. In Köpenick darf geträumt werden.

"Die Meister. Die Besten. Les grandes equipes. The champions": Oliver Ruhnert sind Text und Melodie der Champions-League-Hymne noch immer geläufig. "Ich war ja vorher bei Schalke tätig. Damals waren wir durchaus noch in der Champions League aktiv. Ich kriege sie schon hingesummt", sagte der Geschäftsführer von Union Berlin.

Im Stadion An der Alten Försterei geht es rockiger zu. Nina Hagen stimmt mit Reibeisenstimme auf die Spiele ein. Eisern Union! Platz für die Streicherklänge der UEFA wäre in der Playlist des Stadion-DJ aber sicherlich: "Sie sind die Besten. These are the champions..."

Ein Traum wäre das, sagte Ruhnert, ja, gar phänomenal: "Natürlich würde ich sie gerne hören. Das würde heißen, dass wir in der Bundesliga sehr wahrscheinlich Vierter geworden wären."

Soweit ist es noch nicht. Von der Champions League als Ziel spricht bei Union offiziell sowieso niemand. Demut ist das Gebot der Stunde, trotz 39 Punkten und Platz zwei nach 19 Spieltagen. Vor dem Spitzenspiel bei RB Leipzig am Samstag (18:30 Uhr/Sky), dem Ost-Duell der Gegensätze, gilt das Erreichen der 40-Punkte-Marke weiter als Prämisse für jegliche internationalen Gedankenspiele.

Union Berlin will "von Spiel zu Spiel schauen"

Ein Unentschieden in Leipzig würde genügen - und Raum für neue Pläne eröffnen. "Wenn wir die 40 Punkte erreicht haben, setzen wir uns neue Ziele", sagte Ruhnert: "Keiner hätte etwas dagegen, wenn es auch nach dieser Saison reichen würde, sich wieder international zu qualifizieren."

Zum zweiten Mal spielt Union bereits europäisch. Nach der Premiere in der Conference League stehen die Eisernen nun in der Zwischenrunde der Europa League. Ajax Amsterdam ist der Gegner, "eine der großen Nummern in Europa", sagte Ruhnert. Außenseiter ist Union im Duell mit den Niederländern angesichts der starken Form längst nicht mehr.

Und auch nach Leipzig reisen die Köpenicker mit einem gesunden Selbstvertrauen. "Jeder weiß, dass es eine Riesenherausforderung ist. Wenn Leipzig seine Leistung abruft, wäre es ungewöhnlich, dort dreifach zu punkten", sagte Ruhnert. Aber: "Leipzig muss Union schlagen, um Union zu überholen."

Drei Punkte Vorsprung hat Union auf den seit 18 Pflichtspielen unbesiegten Pokalsieger, für den die erneute Qualifikation für die Königsklasse fast schon Pflicht ist. "Der Druck ist sicherlich bei anderen", sagte Ruhnert - im Duell in Leipzig, aber auch ganz generell: "Wir können viele Dinge erreichen. Andere müssen sie erreichen."

In Leipzig soll zunächst die 40-Punkte-Hürde fallen. Das, sagte Trainer Urs Fischer, sei auch der Konsens in der Kabine. "Logisch ist das ein Thema, weil wir das noch nicht geschafft haben. Es gilt von Spiel zu Spiel zu denken und nicht zu weit nach vorn zu schauen", sagte der Schweizer.