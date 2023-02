Mainz 05 hofft auf Rückkehr von Robin Zentner

IMAGO/Frey-Pressebild/Deines

Robin Zentner könnte ins Tor des FSV Mainz 05 zurückkehren

Trainer Bo Svensson vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 darf vor dem Punktspiel am Samstag gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr/Sky) auf die Rückkehr von Stammtorwart Robin Zentner hoffen.

"Es ist in den vergangenen Tagen deutlich besser geworden", sagte der Coach am Donnerstag mit Blick auf Zentner, der in diesem Jahr aufgrund von Rückenproblemen noch nicht gespielt hat. Ob Zentner oder sein Vertreter Finn Dahmen gegen Augsburg im Tor stehen wird, ist laut Svensson aber noch offen.

Weit weniger gut als bei Zentner sieht es bei Jonathan Burkardt aus. Der Stürmer, der ebenfalls in diesem Jahr noch nicht zum Einsatz gekommen ist, laboriert weiter an Knieproblemen. "Er wird uns auch in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen", meinte Svensson: "Es läuft nicht wie erhofft."

Am Samstag geht es im Duell der Tabellennachbarn um Punkte gegen den Abstieg. Mainz rangiert mit 23 Zählern auf dem zwölften Platz, Augsburg hat als 13. zwei Punkte weniger auf dem Konto. "Für beide Mannschaften ist es ein wichtiges Spiel. Wie so oft geht es für beide Klubs darum, in der Bundesliga zu bleiben", sagte Svensson, der um die Einsätze der angeschlagenen Dominik Kohr und Silvan Widmer bangen muss.