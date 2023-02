Initiator Götze verzaubert Fußball-Deutschland

IMAGO/osnapix

Mario Götze blüht bei Eintracht Frankfurt wieder auf

Mario Götze blüht bei Eintracht Frankfurt auf. Auch Ex-Bundestrainer Joachim Löw freut sich mit dem WM-Held von 2014.

Mario Götze baggert in der Sandkiste, verziert eine Papprakete oder schlüpft in ein Super-Mario-Kostüm - wann immer es geht, entspannt der 30-jährige Star von Eintracht Frankfurt zwischen seinen Galaauftritten mit seinem kleinen Sohn Rome.

Seine Familie bedeute ihm "sehr viel", betont Götze immer wieder, und sie spielte bei der Entscheidung für einen Umzug in die Mainmetropole eine gewichtige Rolle. Ein Schritt, den er alles andere als bereut. "Wir fühlen uns wohl, mit der Mannschaft und allen drumherum passt es sehr gut", sagt der WM-Held von 2014, der nach schwierigen Karrieremomenten aktuell beeindruckend auftrumpft.

"Mario war schon mehrfach totgesagt worden von seinen Kritikern. Umso mehr freut es mich, dass er in seiner Karriere allen Widerständen standgehalten hat", sagte nun Joachim Löw, sein Weltmeister-Trainer von Rio de Janeiro, der "Bild"-Zeitung: "Es zeigt seinen Charakter und seine Einstellung. Seine Ballbehandlung und seine Pässe sind eine Augenweide. Schön, dass Fußball-Deutschland ihn wieder liebt."

Götze fliegen derzeit die Herzen der Fußball-Anhänger zu, er erhält große Anerkennung über die Eintracht-Szene hinaus. Vor dem Auftritt beim 1. FC Köln am Sonntag (17:30 Uhr) ist sein Klub Tabellenfünfter mit Blick nach oben, steht im Pokal-Viertelfinale und fordert im Champions-League-Achtelfinale SSC Neapel heraus.

Götze bei Eintracht Frankfurt in Topform

"Es gehört vieles zusammen und es hat sehr, sehr gut funktioniert in den letzten Monaten. Wir versuchen dranzubleiben", sagte Götze zuletzt in der "ARD", dessen topfitter Eindruck von den Daten bestätigt wird.

Die 1735 intensiven Läufe, die er bereits in dieser Saison absolviert hat, sind absolute Ligaspitze. Mit 213,4 abgespulten Kilometern liegt er zudem in der Ausdauerwertung auf Rang drei - die Tage, an denen über Götzes Fitnesszustand diskutiert wurde, sind längst vorbei.

Matthias Sammer fühlt sich sogar an den "besten Götze" erinnert, den er noch aus dem Jugendbereich kenne. "Mario gewinnt Laufduelle, er wirkt wieder elegant", sagte Sammer der "Bild": "Mario ist in einer Verfassung, in der er in jeder Mannschaft der Welt spielen kann. Im Leben muss man manchmal Umwege gehen, um ans Ziel zu gelangen."

Götze fängt sich nach BVB-Aus

Für Götze, der im Spiel der Eintracht als Offensiv-Initiator immer wieder den vorletzten Pass vor Treffern spielt, führte der Umweg über PSV Eindhoven. 2020 hatte ihm Borussia Dortmund keine Vertragsverlängerung mehr angeboten.

Unter Roger Schmidt und ein Stück weit abseits der deutschen Öffentlichkeit startete der Edeltechniker wieder durch und beeindruckt nun nach seiner Rückkehr. Und er will mehr.

"Wir wissen, wie schnell es in die andere Richtung gehen kann und wie schwierig es ist, über zehn Monate die Leistung zu bringen", sagte Götze nach dem 4:2-Pokalerfolg gegen Darmstadt 98. Danach blieben ihm vier Tage Zeit, um im Familienkreis Kraft zu sammeln für die nächsten Großtaten.