Austria-Verletzungssorgen vor Klagenfurt-Duell

Erste Bewährungsprobe für Michael Wimmer

Vor seinem Debüt als Trainer der Wiener Austria in der Bundesliga muss sich Michael Wimmer mit akuten Verletzungssorgen herumplagen. Denn ins erste Spiel nach der langen Winterpause gehen die "Veilchen" am Sonntag gegen Austria Klagenfurt erheblich ersatzgeschwächt, dem Deutschen fehlen inklusive Langzeit-Ausfälle wohl zehn Spieler. "Die Liste ist leider ein bisschen länger", monierte der frühere Interimstrainer des VfB Stuttgart am Freitag.

Im richtungsweisenden Duell um einen Platz in der Meistergruppe - Klagenfurt liegt als Sechster sechs Spiele vor der Punkteteilung einen Zähler vor den Wienern - ergibt sich für Wimmer die Aufstellung fast von selbst. Mit James Holland (muskuläre Probleme), Andreas Gruber und Ibrahima Dramé (beide grippaler Infekt) fallen drei Spieler fix aus. Bei Torjäger Haris Tabakovic schaut es mit Wadenproblemen nicht gut aus. "Er ist fraglich, Tendenz eher nein", sagte Wimmer. Kapitän Lukas Mühl ist zwar im Mannschaftstraining, aber ebenfalls fraglich.

Mehr als 11.000 Tickets weg

Von den Langzeitverletzten Marko Raguz, Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger und Muharem Huskovic kehrt ebenfalls keiner zurück. "Alle vier sind auf einem sehr guten Weg, wir sind mit dem Verlauf zufrieden", betonte Wimmer allerdings. Auch Lucas Galvao befindet sich auf dem Weg zurück, der israelische Neuzugang Doron Leidner benötigt noch etwas Zeit.

Mehr als 11.000 Tickets sind für das Austria-Duell bereits abgesetzt, bei Wimmer ist die Vorfreude auf das erste Pflichtspiel auf der violetten Trainerbank jedenfalls groß. "Es kribbelt, es ist eine gewisse Anspannung da. Ich freue mich auf das Highlight da draußen", sagte Wimmer, der im Herbst sechs Spiele in der deutschen Bundesliga coachte, mit dem VfB drei gewann und drei verlor. Knapp mehr als einen Monat lebt Wimmer nun in Wien, "die meiste Zeit habe ich mit meinem Trainerteam im Büro verbracht", erzählte er. "Ich tue gut daran, mich auf Fußball zu fokussieren." Eine kleine Sightseeing-Tour zum Stephansdom und Naschmarkt war allerdings auch schon drin.

Gegen Klagenfurt wartet zum Jahresauftakt gleich ein Showdown, für Wimmer ein "sehr wichtiges" Spiel. "Zum einen heißt das klare Ziel Meisterrunde, zum anderen wollen wir uns auf Fußball fokussieren", betonte der 42-jährige Nachfolger von Manfred Schmid. Den Tabellendruck wolle er von seiner Truppe fernhalten, "wobei jeder Spieler die Tabelle lesen" könne. Die Kärntner stehen laut Wimmer "zurecht unter den Top sechs", auf seine Elf wartet eine "richtige Herausforderung".

Pacult sieht Team gut vorbereitet

Die Austria aus Klagenfurt hat unterdessen bereits eine Partie in den Beinen, im Cup-Viertelfinale setzte es beim LASK eine 0:1-Niederlage. In der Liga wollen die Kärntner so wie vergangene Saison überraschen und in die Meistergruppe einziehen. "Wir haben es im Herbst sehr gut gemacht, die Ausgangslage spricht für uns. Um das obere Play-off zu erreichen, muss alles passen. Wir kämpfen darum, aber es wäre sicherlich eine große Überraschung, wenn uns das wieder gelingt", betonte Trainer Peter Pacult.

Bei der Wiener Austria kann Pacult auf seinen ganzen Kader zurückgreifen, einzig Nicolas Wimmer wurde nach seiner Roten Karte im Cup für ein Spiel gesperrt. "Es gibt einige Optionen und jetzt wird sich zeigen, wer sich aufdrängt und die Chance verdient, von Beginn an aufzulaufen", erklärte Pacult. In Wien-Favoriten wartet auf die Klagenfurter nach dem Trainerwechsel bei den "Veilchen" eine Herausforderung der besonderen Art. "Es ist schwer einzuschätzen, wie der Gegner die Sache jetzt anlegt. Wir haben uns einige Testspiele in der Vorbereitung angesehen, um uns gut vorbereiten zu können", sagte Pacult.

