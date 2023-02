Popp macht Hoffnung auf WM-Teilnahme

IMAGO/Daniela Porcelli /SPP

Alexandra Popp könnte bei der Fußball-WM spielen

Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp hat eine Teilnahme an der WM in Australien und Neuseeland fest eingeplant - solange ihr Gesundheitszustand es zulässt.

"Wenn alles gut geht, dann spiele ich die WM", sagte die DFB-Kapitänin in "hr-iNFO" "Das Interview" und äußerte sich damit erstmals konkreter zu einem möglichen Einsatz im Sommer (20. Juli bis 20. August).

"Ich habe nie gezweifelt. Ich habe immer gesagt, dass es grundsätzlich mein Plan ist, die WM zu spielen, es aber passieren kann, dass vielleicht der Moment kommt, wo ich auch sagen könnte, ich spiel's halt doch nicht", sagte Popp. Die WM-Teilnahme ist "im Moment mein Plan", ergänzte sie.

Die 31-Jährige hatte öffentlich eine feste WM-Zusage nach ihren schweren Verletzungsproblemen im Vorfeld der EM 2022 bislang vermieden. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg rechnet mit der Stürmerin des VfL Wolfsburg.

"Ich gehe davon aus, wenn Poppi gesund ist, dass sie auf jeden Fall diese WM mit uns bestreiten wird", hatte die 55-Jährige bei einer Medienrunde in dieser Woche gesagt: "Ich habe keine andere Information und wäre auch überrascht, wenn ich noch eine andere Information bekommen würde."

Die Vize-Europameisterinnen starten kommende Woche mit einem Trainingslager in Marbella (14. bis 19. Februar) in die WM-Vorbereitung. Ohne Zuschauer wird dort gegen Irland getestet, abgeschlossen wird der Lehrgang mit dem Länderspiel gegen "sehr spielstarke" Schwedinnen am 21. Februar (18.15 Uhr/ZDF) in Duisburg.