1. FC Nürnberg gelingt Befreiungsschlag im Kellerduell

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Der 1. FC Nürnberg jubelt in der 2. Bundesliga

Der 1. FC Nürnberg hat das Kellerduell gegen Jahn Regensburg für sich entschieden und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gesammelt.

Der Club gab dem SSV Jahn mit 1:0 (0:0) das Nachsehen und schob sich zunächst auf den 13. Tabellenplatz nach vorne.

Der 33 Jahre alte Routinier Enrico Valentini (56.) erzielte das Siegtor für die Franken, die unter der Woche im Elfmeterschießen gegen den Zweitligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht hatten.

Nach zwei Niederlagen konnten wieder drei Zähler eingefahren werden, während die Oberpfälzer schon seit sieben Partien auf einen Sieg warten und nun Tabellenletzter sind.

In der 34. Minute hatte Valentini schon die große Chance zur FCN-Führung, aber Regensburgs Tormann Jonas Urbig konnte parieren.

Auch in dieser Partie wurde deutlich, warum beide Teams so große Probleme in dieser Saison haben. Speziell in der Offensive lief bei beiden Mannschaft nicht viel zusammen, Torchancen blieben Mangelware.