Honsak trifft erneut für Darmstadt

APA/dpa

Honsak in Hochform

Der SV Darmstadt bleibt auf der Siegerstraße und Mathias Honsak in Torlaune. Der 26-jährige Wiener steuerte am Sonntag in der 2. deutschen Bundesliga beim 2:1-Sieg über Eintracht Braunschweig den Treffer zum 1:1-Ausgleich (82.) und den Assist zum Siegestreffer durch Phillip Tietz (93.) bei.

Der im Herbst lange verletzte Honsak hält nach vier Pflichtspielen seit der Winterpause nun bei fünf Toren. Landsmann Emir Karic stand bis zur 68. Minute auf dem Platz.

Darmstadt darf als Tabellenführer weiter vom Aufstieg in die Bundesliga träumen. Die "Lilien" liegen nach 20 Runden vier Punkte vor dem ersten Verfolger HSV, acht vor dem drittplatzierten FC Heidenheim und zehn vor dem SC Paderborn.

