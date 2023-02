Zwei Tage vor Bayern-Duell: Mbappé trainiert wieder

IMAGO/Noushad Thekkayil

Kurz vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern konnte Kylian Mbappé (M.) wieder trainieren

Superstar Kylian Mbappé kann im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern München womöglich doch für Paris Saint-Germain auflaufen.

Der 24 Jahre alte Franzose, der zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren musste, ist laut einem Bericht der Zeitung "L'Équipe" auf den Rasen zurückgekehrt und hat Teile des PSG-Trainings absolviert.

Am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime Video) kommt es im Prinzenpark zum mit Spannung erwarteten Hinspiel in der Königsklasse zwischen Paris und den Bayern.

Sollte Mbappé tatsächlich noch rechtzeitig fit werden, könnte der französische Serienmeister im Angriff die Topbesetzung aufbieten. Denn auch Weltmeister Lionel Messi scheint sich von seiner beim Pokal-Aus am vorigen Mittwoch in Marseille erlittenen Verletzung erholt zu haben. Der Argentinier soll an diesem Montag wieder das Abschlusstraining bestreiten.

Der Brasilianer Neymar ist ohnehin fit, auch wenn er wie seine Teamkollegen beim 1:3 am Samstag bei der AS Monaco eine schwache Leistung gezeigt hatte.

PSG will bei Mbappé "null, null Risiko" gehen

Womöglich entscheidet sich der unter Druck geratene PSG-Trainer Christophe Galtier aber auch dazu, Mbappé erst im Rückspiel in München am 8. März wieder in der Champions League spielen zu lassen.

Wegen der zu Monatsbeginn erlittenen Muskelverletzung wolle er "null, null Risiko" beim Angreifer eingehen, hatte Galtier betont.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt ein Poker-Spiel des französischen Topclubs wegen des WM-Torschützenkönigs vermutet. "Ich glaube nicht, dass er ausfällt", hatte Nagelsmann gesagt.