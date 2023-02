Kapitän Gondorf bleibt beim KSC

unknown

Gondorf verlängert bis 2024 beim KSC

Kapitän Jerome Gondorf bleibt dem Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC auch in der kommenden Saison erhalten.

Der Vertrag des 34-Jährigen hat sich durch seinen 17. Einsatz in der laufenden Spielzeit am Freitag gegen die SpVgg Greuther Fürth (2:1) automatisch bis Juni 2024 verlängert. Der KSC bestätigte am Montag die entsprechende Klausel.

"Ich bin stolz, noch ein weiteres Jahr Teil meines Herzens- und Kindheitsklubs sein zu dürfen", sagte der gebürtige Karlsruher: "Dies ist etwas sehr Spezielles."