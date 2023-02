Christian Tschida neuer Admira-Präsident

FC Flyeralarm Admira

Philip Thonhofer und Christian Tschida

Der FC Admira hat einen neuen Präsidenten.

Bei der außerordentlichen Generalversammlung des Fußball-Zweitligisten am Wochenende wurde der Unternehmer Christian Tschida einstimmig gewählt. Der 50-jährige Wiener will den Club mittelfristig konstant in den Top Acht der Bundesliga platzieren. Der bisherige Präsident Philip Thonhauser bleibt dem Verein als Vorstand für Profisport, Amateur- und Nachwuchsbetrieb erhalten.

Tschida ist unter anderem Gründer und Eigentümer der Firma cmotion und hat 2007 einen technischen Oscar für die Entwicklung eines innovativen Steuerungssystems für Filmkameras gewonnen.

apa