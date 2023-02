ÖFB-Frauen nehmen Malta-Lehrgang mit Celina Degen auf

APA/GEORG HOCHMUTH

Celina Degen ist auf Malta mit dabei/Archivbild

Österreichs Nationalteam der Frauen ist am Montagnachmittag in einen zehntägigen Lehrgang auf Malta gestartet, in dessen Rahmen es am Freitag und am Dienstag nächster Woche jeweils freundschaftlich gegen die Niederlande geht.

Entgegen den Erwartungen ist Celine Degen dabei, der 21-Jährige hatte zuletzt eine Knieblessur zu schaffen gemacht. Am vergangenen Wochenende war sie aber für den 1. FC Köln 90 Minuten lang auf dem Platz.

apa