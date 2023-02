Salzburg will Europacup-K.o.-Phase überstehen

APA/AFP

Im Vorjahr war trotz eines 1:1 zu Hause gegen Bayern Endstation

Es war der 21. Februar 2019, Erling Haaland war gerade von Molde FK zu Österreichs Serienmeister gestoßen. Ein 4:0-Heimerfolg gegen Club Brügge besiegelte den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale. Seither hat Red Bull Salzburg keine K.o.-Runde in einem Europacup-Hauptbewerb überstanden. Eintracht Frankfurt (2020), Villarreal (2021) und Bayern München (2022) hießen die namhaften Endstationen in Europa League bzw. Champions League.

Gute Bilanz im eigenen Stadion

Im Play-off um den Champions-League-Einzug wurden im Sommer die beiden Pflichthürden Maccabi Tel Aviv (2020) und Bröndby IF (2021) genommen. Nun soll es aber auch im Frühjahr gegen die AS Roma weitergehen. Achtmal standen die Salzburger bisher im Sechzehntelfinale bzw. in der Zwischenrunde der Europa League, dreimal gelang der Aufstieg ins Achtelfinale - 2014 gegen Ajax Amsterdam, 2018 gegen Real Sociedad und 2019 gegen Brügge.

Das Europacup-Jahr beginnt für die Bullen am Donnerstag in der eigenen Arena. Dort können sie auf eine sehr gute Bilanz verweisen. "Das Stadion ist voll, es ist eine gute Stimmung bei uns - da haben wir immer gute Leistungen gezeigt", meinte Sportdirektor Christoph Freund.

In K.o.-Runden haben die Salzburger seit 2014 nur gegen Villarreal Europacup-Heimspiele verloren - 2015 mit 1:3 und 2021 mit 0:2. Selbst gegen SSC Napoli gelang 2019 nach einem 0:3 im Hinspiel in Italien mit einem 3:1-Heimsieg beinahe noch die Wende. Gegen Bayern München erreichte das Team von Trainer Matthias Jaissle im Vorjahr im Champions-League-Achtelfinale zu Hause ein 1:1, ehe es in München die entscheidende 1:7-Abfuhr setzte.

Unter Jaissle hat Salzburg bisher nur eines von acht Europacup-Heimspielen verloren - Ende Oktober in der Champions League gegen Chelsea (1:2). Mit der AS Roma haben sich die Bullen bisher noch nie gemessen. Gegen den Stadtrivalen Lazio gab es in bisher vier Duellen aber drei Siege, darunter zuletzt 2018 auf dem Weg ins Europa-League-Halbfinale im Viertelfinal-Rückspiel in Wals-Siezenheim (4:1). Salzburgs Europacup-Bilanz gegen italienische Teams steht nach 20 Spielen bei fünf Siegen, vier Remis und elf Niederlagen.

Red Bull Salzburgs bisheriges Abschneiden in der K.o.-Phase der Europa League:

2009/10: 1/16-Finale gegen Standard Lüttich - out (2:3/a, 0:0/h) 2011/12: 1/16-Finale gegen Metalist Charkiw - out (0:4/h, 1:4/a) 2013/14: 1/16-Finale gegen Ajax Amsterdam - weiter (3:0/a, 3:1/h) Achtelfinale gegen FC Basel - out (0:0/a, 1:2/h) 2014/15: 1/16-Finale gegen Villarreal - out (1:2/a, 1:3/h) 2017/18: 1/16-Finale gegen Real Sociedad - weiter (2:2/a, 2:1/h) Achtelfinale gegen Borussia Dortmund - weiter (2:1/a, 0:0/h) Viertelfinale gegen Lazio Rom - weiter (2:4/a, 4:1/h) Halbfinale gegen Olympique Marseille - out (0:2/a, 2:1 n.V./h) 2018/19: 1/16-Finale gegen Club Brügge - weiter (1:2/a, 4:0/h) Achtelfinale gegen SSC Napoli - out (0:3/a, 3:1/h) 2019/20: 1/16-Finale gegen Eintracht Frankfurt - out (1:4/a, 2:2/h) 2020/21: 1/16-Finale gegen Villarreal - out (0:2/h, 1:2/a)

Dazu in der K.o.-Phase der Champions League:

2021/22: Achtelfinale gegen Bayern München - out (1:1/h, 1:7/a)

apa