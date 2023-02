Arsenal empfängt City zum Gipfeltreffen

APA/AFP

Der Einsatz von Erling Haaland steht auf der Kippe

In der englischen Premier-League kommt es am Mittwochabend um 20.30 Uhr zum Gipfeltreffen zwischen Arsenal und Manchester City. Die zuletzt strauchelnden "Gunners" führen auf dem Weg zum ersten Titelgewinn seit 19 Jahren die Tabelle drei Punkte vor dem amtierenden Meister an. Die Bilanz der vergangenen Jahre gegen die "Skyblues" ist allerdings ernüchternd, der letzte Ligaerfolg der Londoner liegt schier ewig zurück.

Noch unter der Regie von "Professor" Arsene Wenger jubelte Arsenal im Dezember 2015 letztmals über einen Premier-League-Sieg gegen ManCity. In den letzten zehn Liga-Duellen behielten die "Skyblues" ebenso wie im FA-Cup vor drei Wochen (1:0) die Oberhand. Allerdings gehören diese Statistiken spätestens mit Spielbeginn der Vergangenheit an, zudem erwartet City-Trainer Pep Guardiola im Vergleich zu den letzten Spielzeiten ein deutlich verbessertes Arsenal. "Wenn eine Mannschaft in der Hinrunde 50 Punkte geholt hat, liegt das daran, dass sie sehr gut ist", betonte der City-Coach. Kapitän Ilkay Gündogan erwarte ein "schweres Spiel", auf das er sich aber freue.

Die Marschroute für das Nachholspiel der 12. Runde ist seitens Guardiola klar vorgegeben: "Wir fahren nach London, um zu versuchen, einen Sieg zu holen." Ob bei diesem Unterfangen auch Toptorjäger Erling Haaland - der Norweger traf in der laufenden Saison bereits 25 Mal - mitwirken kann, steht auf der Kippe. Haaland bekam am Sonntag gegen Aston Villa (3:1) eine Schlag ab und wurde in der Pause ausgewechselt. "Beim Stand von 3:0 wollten wir kein Risiko eingehen", erklärte Guardiola mit Blick auf den Schlager. "Er ist hoffentlich bereit, aber wir werden sehen."

Erfolgslauf geriet ins Stocken

Der fulminante Erfolgslauf Arsenals geriet zuletzt ein wenig ins Stocken. Die "Gunners" warten seit drei Pflichtspielen auf einen Erfolg. Nach dem Aus im FA-Cup folgte in der Liga auf eine Niederlage bei Nachzügler Everton (0:1) am Wochenende ein 1:1 gegen Brentford. Mit dem Auftritt gegen den Stadtrivalen zeigte sich Trainer Mikel Arteta dennoch zufrieden. "Ich fand, dass die Mannschaft trotzdem eine gute Leistung gezeigt hat."

Im Duell mit ManCity wird dennoch eine Steigerung vonnöten sein. Arsenal stellte in der laufenden Saison bereits einige Male unter Beweis, dass es in Partien gegen Topteams die Leistung auf den Punkt bringen kann. Fünf von sechs Begegnungen mit Mannschaften der "Big Six" gestalteten die "Gunners" erfolgreich, zudem ist die Arteta-Truppe im eigenen Stadion noch ungeschlagen. Auch der Umstand, nach langer Zeit wieder einmal ein Topspiel dieser Art bestreiten zu dürfen, könnte zusätzliche Kräfte freisetzen. "Es wird ein weiteres großes und schönes Spiel", sagte Arteta, der beim Kontrahenten über drei Jahre als Co-Trainer von Guardiola arbeitete.

Mit einem Erfolg bei Arsenal würde Manchester City wieder von der Tabellenspitze lachen, bei einem ausgetragenen Spiel mehr. Abgesehen vom Sportlichen ziehen bei den "Skyblues" aktuell allerdings dunkle Wolken auf. Dem Meister droht erneut Ärger wegen des Umgangs mit den Finanzregeln, da ihm jahrelange Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League vorgeworfen werden. Im schlimmsten Fall droht dem von Scheichs aus Abu Dhabi alimentierten Klub der Ausschluss aus der Premier League. Auch eine Geldstrafe oder ein Punkteabzug ist möglich.

apa