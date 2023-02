CAS hebt FIFA-Sperre gegen Jean-Bart auf

AFP/SID/FABRICE COFFRINI

CAS hebt Sperre gegen Jean-Bart auf

Das Schiedsgericht des Internationalen Sportgerichtshofes CAS hat die vom Fußball-Weltverband FIFA verhängte lebenslange Sperre gegen Yves Jean-Bart aufgehoben.

Der ehemalige Präsident des Verbandes von Haiti war 2020 aufgrund sexuellen Missbrauchs gesperrt worden. Der CAS sieht keine ausreichenden Beweise für die Vorwürfe.

"Das Schiedsgericht ist der Ansicht, dass die gegen Yves Jean-Bart erhobenen Beweise in Bezug auf die Anschuldigungen des sexuellen Missbrauchs uneinheitlich, ungenau und widersprüchlich sind", hieß es in einer Mitteilung: "Das Gremium beschließt daher, die Beschwerde zuzulassen und die in der angefochtenen Entscheidung festgelegten Sanktionen aufzuheben."