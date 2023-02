Terzic erwartet "konstante Leistung" von Adeyemi

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Dortmunds Matchwinner gegen Chelsea: Karim Adeyemi

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic verspricht sich in Zukunft regelmäßig spielentscheidende Auftritte von Nationalstürmer Karim Adeyemi.

"Wir hoffen einfach, dass es nicht nur ein Knoten ist, der geplatzt ist, sondern dass es eine konstante Leistung von ihm ist. Denn dann wird er uns helfen, unsere Ziele zu erreichen", sagte Terzic nach dem 1:0 (0:0) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Chelsea.

Der 21 Jahre alte Adeyemi hatte das Duell mit einem erfolgreichen High-Speed-Solo (63. Minute) über weit mehr als das halbe Spielfeld entschieden. "Heute hatte ich von der ersten Minute an Gänsehaut", sagte der Matchwinner nach dem Spiel.

Der Jungstar war mit großen Erwartungen im vergangenen Sommer von Red Bull Salzburg ins Revier gekommen und hatte in den ersten Monaten noch Probleme beim BVB gehabt. In 15 Bundesliga-Spielen kommt Adeyemi bislang auf nur zwei Tore für den BVB.

"Wir dürfen nicht vergessen, dass er noch ein junger Kerl ist", sagte Terzic und erinnerte auch an Verletzungen Adeyemis nach seinem Wechsel. Besonders nach seiner Rückkehr von der WM in Katar habe er aber hart an sich gearbeitet.

"Er hat sich sehr fleißig nach der WM zurückgemeldet. Er hat da richtig Gas gegeben", sagte Terzic. "Jetzt ist er endlich angekommen. Er macht das aktuell richtig, richtig gut. Da können wir nur hoffen, dass er gesund bleibt und so weiter macht."