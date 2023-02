Leverkusen bangt nach Pleite gegen Monaco um Topscorer Diaby

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Moussa Diaby ist der Topscorer von Bayer 04 Leverkusen

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen bangt nach dem verlorenen Hinspiel in der Zwischenrunde der Europa League gegen die AS Monaco (2:3) um seinen Topscorer Moussa Diaby.

Der Franzose musste in der 56. Minute ausgewechselt werden, nur wenige Momente zuvor hatte er mit einer technisch starken Aktion das zwischenzeitliche 1:1 gegen den französischen Topklub erzielt.

"Natürlich mache ich mir Sorgen um Moussa", sagte Trainer Xabi Alonso nach dem Spiel, "wie schwer die Verletzung ist, müssen wir abwarten." Am Freitag soll eine MRT-Untersuchung erfolgen, laut dem Fachmagazin "Kicker" sind die Adduktoren des 23-Jährigen betroffen.

Der Offensivspieler erzielte mit zehn Treffern die bislang meisten Tore für die Werkself in dieser Saison, zudem bereitete er fünf Tore vor - ebenfalls ein Topwert bei den Rheinländern. Bis zu seiner Auswechslung im Spiel gegen die Monegassen war Linksfuß Diaby ein belebendes Element im Bayer-Spiel gewesen.

Dennoch reichte es nicht zum Sieg: Ein kurioses Eigentor von Lukas Hradecky (9.) sowie die Treffer von Krepin Diatta (74.) und Axel Disasi (90.+2) entschieden die temporeiche Begegnung und dämpften an Altweiber die Leverkusener Karnevalsstimmung mächtig. Nach Diabys Ausgleich (48.) hatte Florian Wirtz (59.) mit einem Traum-Solo die Partie zwischenzeitlich sogar gedreht.

Vor dem Rückspiel in Monaco am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) ist Leverkusen noch in der Bundesliga gefordert. Am Sonntag (19:30 Uhr/DAZN) trifft das Alonso-Team auf Mainz 05.