Darum reißt Christian Günters beeindruckende Serie

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Derix

Die Serie von Christian Günter wird reißen

Für "Dauerbrenner" Christian Günter (29) vom SC Freiburg reißt am kommenden Spieltag der Fußball-Bundesliga eine beeindruckende Serie.

In 134 Ligaspielen nacheinander stand der Linksverteidiger in der Startelf, in der Partie beim VfL Bochum (2:0) handelte sich der Nationalspieler aber seine fünfte Gelbe Karte ein und wird damit am kommenden Sonntag (15:30 Uhr/DAZN) gegen Bayer Leverkusen erstmals seit 2019 wieder ein Bundesliga-Spiel verpassen.

Am 23. Februar 2019 hatte Günter zuletzt aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre gegen den FC Augsburg (5:1) nicht von Beginn an gespielt.

Durch die Gelbsperre für den Freiburger Kapitän endet am kommenden Wochenende die längste aktuell laufende Serie von Startelf-Einsätzen in Folge eines Bundesliga-Profis.