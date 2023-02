3.500 Fans bei LASK-Frauen-Test im neuen Stadion

GEPA pictures/ Manfred Binder

Die LASK-Frauen setzen sich durch

Vor einer einmaligen Kulisse hat die Frauen-Mannschaft des LASK am Sonntag ein Testspiel gegen die SU Geretsberg bestritten. 3.500 Zuschauer ließen sich das erste Match im neuen Linzer Stadion am Froschberg nicht entgehen und sahen einen 4:1-Erfolg der Linzerinnen. Der LASK nützte die Partie als Testlauf für das offizielle Eröffnungsspiel in der Raiffeisen Arena am kommenden Freitag (20.30 Uhr) mit der Bundesligapartie gegen Austria Lustenau.

Kapitänin Mayr strahlt

Die 3.500 Zuschauer waren laut Vereinsaussendung Rekord im österreichischen Frauen-Clubfußball. Übertroffen wurden die rund 2.800 Fans, die am 26. Oktober des Vorjahres beim Heimdebüt von Frauenmeister SKN St. Pölten in der Women's Champions League gegen AS Roma dabei waren.

"Das ist natürlich ein absolut geniales Gefühl. Dass uns der LASK wenige Tage vor der Eröffnung der Raiffeisen Arena den Vortritt lässt, ist ein großartiges Zeichen der Wertschätzung", freute sich Kapitänin Katharina Mayr, die den ersten Treffer im neuen Stadion erzielte.

apa