Dortmund drei Wochen ohne Adeyemi

APA/AFP

Karim Adeyemi muss vorerst pausieren

Borussia Dortmund muss für mindestens drei Wochen auf seinen zuletzt besten Angreifer Karim Adeyemi verzichten. Wie der deutsche Bundesligist am Montag mitteilte, hat sich der 21-Jährige beim 4:1-Erfolg über Hertha BSC einen Muskelfaserriss zugezogen. Damit wird der Ex-Salzburger dem Tabellenzweiten in den Schlüsselpartien wie dem Spitzenspiel am 3. März gegen RB Leipzig und auch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am 7. März bei Chelsea fehlen.

Adeyemi war am Sonntag beim Stand von 2:0 für Dortmund nach 35 Minuten ausgewechselt worden. Der Torschütze zum 1:0 hatte sich nach seiner Vorlage zum 2:0 an den Oberschenkel gefasst und kurze Zeit später den Rasen verlassen. Gegen Chelsea hatte der Angreifer im Hinspiel den 1:0-Siegestreffer erzielt.

apa