Ein-Spiel-Sperre für LASK-Profi Luckeneder

GEPA pictures/ Christian Moser

Luckeneder sah im Derby gegen die SV Ried den roten Karton

Verteidiger Felix Luckeneder vom LASK ist vom Strafsenat der Bundesliga für ein Spiel gesperrt worden.

Der Linzer hatte in der Partie bei der SV Ried (1:1) am Wochenende vor dem eigenen Tor mit der Hand geklärt und die Rote Karte gesehen. Luckeneder verpasst damit das Heimspiel gegen Austria Lustenau am kommenden Freitag in der neuen Raiffeisen Arena.

apa